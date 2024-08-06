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Bakan Fidan'ın İsrail için kullandığı ifade büyük ses getirdi: Sahipleri tasmasını eline almalı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinde İsrail için "Artık İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değil" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında söyledikleri gündeme oturdu.

"ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"

Gazze'de on binlerce masum sivili katleden İsrail'in pervasız saldırılarına tepki gösteren Fidan, İsrail'i "kayıtsız şartsız" destekleyenlerin uluslararası düzenin temellerinin sarsılmasının baş sorumlusu olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'da işgali suç sayanlar İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar" diye konuştu.

"İSRAİL'İN TASMASINI SAHİPLERİ ELİNE ALMALI"

Bakan Fidan, İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü ABD'nin "hafifletmeye" çalışmasının kabul edilebilir bir yol olmaktan çıktığını dile getirerek, "Artık İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değil" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bakan Fidan'ın bu çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili "Güzel bir söz çok hoş olmuş", "Ülkemin güzel evlatları güzel sözler söylüyor", "Bu ifadeler gaz alır ,sonuç vermez", "Lafla peynir gemisi yürümüyor", "Yürek yemiş herhalde, İsrail'den hiç korkmuyor", "Allah'ına kurban bakanım", "Tarihi bir konuşma" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Hakan Fidan Sözler İsrail Mısır Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (24)

kazım düşkün:

ADAM GİBİ ADAM HAKAN FİDAN

523
43
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mehmet kara:

Allah'ına kurban adam senin.

406
31
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Osman Köse:

Helal olsun bulunduğu mevkiyi sonuna kadar hak eden adam

381
29
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Arda Yıldız:

2028 de TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI İNŞAALLAH

349
46
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Gani Ömür:

Adammmmmm

307
24
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Salatalık var diyip tuzu alıp gitmeyin hemen adamın arkasından, Soylu içinde adam gibi adam diyordunuz :)

90
219
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kalp atisi:

Adamlilik iste budur nokta.

224
19
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Etna null:

güzel söz

173
12
yanıtYanıtla
Caner Alp:

Adam adam..

131
9
yanıtYanıtla
Tarkan Nedirönündensarkan:

beton yetmez

116
15
yanıtYanıtla
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