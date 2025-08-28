Fidan: ABD, İsrail'in insanlık suçlarını fark ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin İsrail politikalarının insanlık adına savunulacak bir yanının kalmadığının ABD tarafınca da fark edilmeye başlandığını belirterek, "Amerika'nın dünyaya deklare ettiği ne kadar değer varsa, şu anda onu çiğneyen bir ülkenin kayıtsız şartsız savunucusu durumuna düşüyor. Bu tabii Amerika'nın muazzam derecede uluslararası prestijini aşağıya çeken bir durum ve kafası çalışan, gerçekten Amerikan milliyetçisi olan Amerikalılar, hep 'Amerika first' derken aslında 'Amerika first değil, İsrail first' denildiğini düşünüyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber'de Gündem Özel programında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva'nın sorularını cevapladı. Filistin meselesinin sadece Müslümanların değil tüm dünyanın kanayan yarası olduğunu belirten Bakan Fidan, "Filistin meselesi, Yahudi devleti meselesi, Filistin topraklarının işgali meselesi ve devam eden konular dünyanın herhangi bir yerinde devam eden çatışmalar gibi değil. Görünürde başka yerlerde de insan dramları, açlık, çatışma oluyor ama burada insanlığın Filistin meselesinde düştüğü çaresizliği çoğu zaman görmüyoruz. Umursamazlık belki olabiliyor ama insanların hepsinin aynı fikirde olduğu bir yer de hala mevcut. Soykırımın devam ediyor olması üzerinde çok uzun düşünülmesi gereken, var olan sistemin kodlarını hem yazılım hem donanımıyla sorgulanması gereken bir nokta ve bu oluyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin Filistin meselesinde çok yol katettiğini söyleyen Bakan Fidan, bu çabalar sayesinde İsrail'in dokunulmazlığı konusunda oluşan illüzyonun dağıldığını ifade etti. Şu an Filistin konusunda Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkede karşıt görüşlerin olduğunu söyleyen Fidan, daha önce bu konuda çoğu ülkenin İsrail'i gücendirmemek adına çekimser kaldıklarını belirtti. Dünyanın hem İsrail için hem de Filistin için aynı şeyi istediğini ifade eden Fidan, İsrail'in daha fazla toprak elde etmek için güvenlik maskesini kullandığını söyledi.

" Dünya, Hitler'in ortaya koyduğu soykırımdan sonra oradaki acıyı başkasının acısına dönüştüren bir mekanizma ile karşı karşıya kaldı"

Filistin meselesinin bugün ortaya çıkmadığına, bunun tarihinin çok eskiye dayandığına dikkati çeken Fidan, "İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in ortaya koyduğu Yahudi soykırımından sonra oradaki acıyı başkasının acısına dönüştüren bir mekanizma ile karşı karşıya kaldı dünya. Oradaki oluşturulan illüzyon ve ondan gelen her türlü ayrıcalığın şu anda ortadan kalktığını düşünüyoruz. Bu niye önemli? Bu dava daha önümüzdeki kaç yıl devam edecek biz bilmiyoruz. Ama geçmişine baktığımız zaman önümüzde daha uzunca yıllar Filistin meselesi ile Arap toprakları ile Arap coğrafyası ile bu coğrafya ile bu konular meşgul olunacak. Dolayısıyla bu konudaki her türlü atılan adım, bugün anlık sorunu çözmede fayda gösteriyor gözükmese de sorunun ve etrafında bileşenleri ortadan kaldırmada çok ciddi etki gösterecek. Biz o yüzden şunu söylüyoruz arkadaşlara; 'Elimizden geleni sonuna kadar uluslararası arenada ortaklarımızla beraber hiç durmadan yapmaya devam etmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

İsrail'in yayılmacılık peşinde olduğunun çok açık ve net olarak belirgin bir hal aldığının altını çizen Fidan, bölge ülkeleri olarak çok ciddi tedbirler almaları gerektiğini ancak acil olarak Gazze'deki açlığın bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

"Gerçek Amerikan milliyetçisi olanlar 'Amerika first değil, İsrail first' denildiğini düşünüyor"

ABD'nin İsrail için uyguladığı politikalarının insanlık adına savunulacak bir yanının kalmadığının ABD tarafınca da fark edilmeye başlandığını belirten Bakan Fidan, artık ABD'nin açıktan bir savunma içerisinde olmadığını ama İsrail'i durdurmak için elinde en fazla baskı aracı olan ABD'nin bu gücünü yeterince kullanmadığına dikkati çekti. Fidan, "Amerika'nın dünyaya deklare ettiği ne kadar değer varsa, şu anda onu çiğneyen bir ülkenin kayıtsız şartsız savunucusu durumuna düşüyor. Bu tabii Amerika'nın muazzam derecede uluslararası prestijini aşağıya çeken bir durum ve kafası çalışan, gerçekten Amerikan milliyetçisi olan Amerikalılar, hep 'Amerika first' derken aslında 'Amerika first değil, İsrail first' denildiğini düşünüyor. Ülkedeki kurgulanmış politik sistemin politik figürleri ortaya çıkartırken aslında kayıtsız şartsız bu ideolojiye teslim olmaları gerektiği ortada" diye konuştu.

Fidan, Netanyahu hükümetinin hiçbir insani, ahlaki, hukuki, değeri ve önceliği tanıyan bir durumda olmadığının da altını çizdi. Sistemli soykırımın ortaya çıkmasından itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin ortak zirvesiyle Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu toplamda 7 ülkeden oluşturulmuş bir temas grubunun olduğunu dile getiren Fidan, Arap ülkelerinin de Türkiye kadar çaba gösterdiğini ifade etti.

"İslam ülkelerinin İsrail üzerindeki baskıyı değil, Amerika üzerinde etkilerini kullanmaları gerekiyor"

Cidde'de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Toplantısı'na da değinen Fidan, "Bundan sonra aslında İslam ülkelerinin İsrail üzerindeki baskıyı değil, Amerika üzerindeki etkilerini kullanmaları gerekiyor ki oradan bir şey üretilsin. 1974'te Suudi Arabistan sırf bu nedenden dolayı petrol ambargosu uygulamaya başladı ve dünyada birdenbire denklem değişti. İşte o zaman belli ekonomik düzenlemeler, siyasi düzenlemeler bölgede yeniden devreye girdi. Bu ülkeler bunu geçmişlerinde yaptılar, denediler, mücadelesini verdiler ve bedelini de ödediler" dedi. - ANKARA