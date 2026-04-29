Bakan Fidan, Avusturyalı Bakan Meinl-Reisinger ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan temaslarının ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geçti. Bakan Fidan, Viyana ziyareti kapsamında Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak.

Bakan Fidan, Beate Meinl-Reisinger ile ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bakan Fidan Viyana temasları kapsamında Avusturya Şansölyesi Christian Stocker tarafından kabul edilecek, Viyana Diplomasi Akademisi'nde düzenlenecek konferansta hitapta bulunacak ve Türkiye Maarif Vakfı Viyana Kampüsü'nün açılışına iştirak edecek. Bakan Fidan, ayrıca Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) 20. Yıl Kutlama Etkinliğine katılarak Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. - VİYANA

