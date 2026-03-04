Bakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son durum ve Türkiye'nin hava sahasına tehdit oluşturan füze konularını değerlendirdi.
BAKAN FİDAN, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirilerek, Türkiye'nin hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı