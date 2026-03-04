Bakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin mevkidaşlarıyla görüştü

BAKAN FİDAN, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirilerek, Türkiye'nin hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı