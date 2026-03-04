Haberler

Bakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin mevkidaşlarıyla görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son durum ve Türkiye'nin hava sahasına tehdit oluşturan füze konularını değerlendirdi.

BAKAN FİDAN, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirilerek, Türkiye'nin hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı

Dönen para akılalmaz! Hamaney'in ölümüne oynanan bahisler ortaya çıktı
Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak

Almanya savaşa katılacak mı? Kararlarını verdiler
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı

Dönen para akılalmaz! Hamaney'in ölümüne oynanan bahisler ortaya çıktı
Metrobüs şoförü direksiyon başında video izledi, facianın eşiğinden dönüldü

Canımız kimlere emanet! Metrobüs şoförünün yaptığına bakın
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür