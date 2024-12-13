Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerken Bakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşına canlı yayında veda etmesi dikkatlerden kaçmadı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından bugün mevkidaşı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen ikili, gündemdeki konulara ilişkin mesajlar verdi. Bakan Fidan'ın konuşmasının sonunda "Bu kendi görev dönemi içerisindeki son ziyareti olacaktır. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" diyerek Blinken'a veda etmesi dikkat çekti.
DAHA ÖNCE DE KUCAKLAŞMAMIŞTI
Bakan Fidan, daha önceki bir görüşmede de kendisine sarılmaya çalışan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın bu hamlesini ustaca bir el hareketiyle reddetmişti. Bu görüntü uzun süre viral olmuştu.
O SÖZLERİ HALA AKILLARDA
Donald Trump'ın 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlaması ile görevi devredecek Antony Blinken, İsrail'i ziyareti sırasında "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" demişti.