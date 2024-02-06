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Cumhuriyet Tarihinin En Kapsamlı Konut Seferberliği

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da depremde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programına katıldı. Programda konuşan Bakan Ersoy, depremin ardından başlatılan konut seferberliğinin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve büyük konut seferberliği olduğunu belirtti. Ayrıca, depremin tarihi ve kültürel yapılara da zarar verdiğini ve Malatya Arkeoloji Müzesi'nde yapılan ihale ile depremin etkilerinin silindiğini ifade etti.

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI KONUT SEFERBERLİĞİ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Malatya'da, depremde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programına katıldı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Bakan Ersoy'un yanı sıra Malatya Valisi Ersin Yazıcı, milletvekilleri, belediye başkanları, 2'nci Ordu Komutanı Metin Toker, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kurum müdürleri, askeri personeller ve çok sayıda depremzede yer aldı.

Programda konuşan Bakan Ersoy, Malatya'da görev aldığı süre boyunca unutamadığı birçok anısının olduğunu ve kentin vakur duruşunu asla unutamayacağını ifade etti. Ersoy, depremin acısını 85 milyon vatandaş ile birlikte hissettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Depremde en büyük acıyı bölgedeki vatandaşlarımız yani sizler yaşadı. Depremden etkilenen bütün illerdeki yaraları sarmak için devlet millet el ele seferber olduk. Enkazdan kurtarılan her bir canlı bize yeni bir umut oldu. Bütün bu yaşananların ardından şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak ve eskisinden daha iyi hale getirme çabalarımız sizlerle birlikte el birliği ile devam ediyor. Depremin hemen ardından başlatmış olduğumuz konut seferberliği, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en büyük konut seferberliğidir. Konutların bir bölümü 2+1, büyük bir bölümü de 3+1 olarak tasarlandı. Yüzlerce yılda bir gelebilecek bu felaketin yaralarını en hızlı biçimde sarabilmek için her şeyi seferber ettik. Afet sonrası ortaya çıkan tablo ile baş etme konusunda ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Milletimizin derdi biliniz ki bizim de derdimizdir. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz, tutamayacağımız sözleri vermiyoruz. Bu sözümüzün en büyük teminatı da İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığından bu yana milletine verdiği her sözü tutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Felaketin 11 ilde tarihi ve kültürel yapılara da zarar verdiğini aktaran Bakan Ersoy, özellikle Malatya Arkeoloji Müzesi'nde 6 Şubat sonrası yapılan ihale ile depremin etkilerinin silindiği sözlerine ekledi.

Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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