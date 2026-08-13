5 bin 915 yeni subay ve astsubay göreve başlıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin 142 subayımızı ve 4 bin 773 astsubayımızı, toplamda 5 bin 915 genç kardeşimizi Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımıza uğurluyoruz" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden (JSGC) mezun olan subay ve astsubaylar için JSGA Stadyumu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden 185'i kadın, 957'si erkek olmak üzere toplam bin 142 subay ile 319'u kadın, 4 bin 454'ü erkek olmak üzere toplam 4 bin 773 astsubay katıldı. Azerbaycan'dan 10, Kazakistan'dan 6 olmak üzere toplam 16 uluslararası öğrencinin de yer aldığı törende toplam 5 bin 915 öğrenci mezun oldu. Törende dönem birincileri tarafından yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakıldı.

"Toplamda 5 bin 915 genç kardeşimizi Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımıza uğurluyoruz"

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin 142 subayımızı ve 4 bin 773 astsubayımızı, toplamda 5 bin 915 genç kardeşimizi Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımıza uğurluyoruz. Dirayetli liderliğiniz ve milletimize duyduğunuz sarsılmaz güvenle Türkiye, huzurun, güvenliğin ve istikrarın hakim olduğu bir geleceğe doğru kararlı bir şekilde yürümektedir. Ortaya koyduğunuz Türkiye Yüzyılı vizyonu köklerinden güç alan, kendi imkanlarına güvenen, milli ve manevi değerlerini çağın bilgi ve teknolojisiyle buluşturan büyük ve güçlü Türkiye idealimizin yol haritası olmuştur" diye konuştu.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığının güçlü kurumsal yapısı, yetişmiş insan kaynağı ve teknolojik imkanlarla donatıldığını belirterek, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının milletin huzuru, vatanın bütünlüğü ve mavi vatandaki hak ve menfaatlerin güçlü teminatı olduğunu ifade etti. Çiftçi, suç oluşmadan önleyen, tehditleri kaynağında tespit eden ve teknolojinin imkanlarından yararlanan bir anlayışla vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

"Sizler, 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin ve bin yıllık Anadolu yürüyüşümüzün nöbetini devralıyorsunuz"

Üniformanın şanlı Türk tarihinin, aziz milletin ve mukaddes vatanın emaneti olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Sizler, 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin ve bin yıllık Anadolu yürüyüşümüzün nöbetini devralıyorsunuz. Malazgirt'te açılan kapının, Söğüt'te kök salan çınarın, İstanbul'da yükselen sancağın, İstiklal Harbi'nde yeniden ayağa kalkan milletimizin ve 15 Temmuz gecesi tankların karşısına imanıyla dikilen kahramanlarımızın emanetini taşıyacaksınız. Bu üniformanın her bir miliminde şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlığı, annelerimizin duası ve milletimizin güveni vardır. Görev yapacağınız her yerde hukuku rehber edinecek, devletimizin kudretini merhametle temsil edeceksiniz. Sarp dağlarda, uçsuz bucaksız ovalarda, sınır boylarında, siber dünyada ve hırçın denizlerde; ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, milletimizin huzuru için gece gündüz nöbet tutacaksınız. Vatandaşımız dara düştüğünde yanında siz olacaksınız. Bir yardım çığlığı yükseldiğinde imdada yine siz koşacaksınız. Masumun duasını alacak, mazlumun elinden tutacak, milletimizin devletine duyduğu güveni daha da güçlendireceksiniz. Rütbeniz yükseldikçe tevazunuz, yetkiniz arttıkça mesuliyetiniz büyümelidir. Kalbinizde iman, zihninizde bilgi, elinizde hukuk, dilinizde nezaket, duruşunuzda cesaret olsun" şeklinde konuştu.

Bakan Çiftçi, bilgi, tecrübe ve meslek ahlaklarını öğrencilere aktararak onları göreve hazırlayan eğitimcilere de teşekkür etti. Anne ve babalara da seslenen Çiftçi, büyük emek ve dualarla yetiştirdikleri evlatlarını milletin hizmetine uğurlayan ailelerin gururunun büyük olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andı. Bakan Çiftçi, mezun olan subay ve astsubayları tebrik ederek, kendilerine başarılı ve şerefli bir meslek hayatı diledi. Çiftçi'nin konuşmasının ardından askerler hep birlikte "Sağ ol" diyerek karşılık verdi.

Programda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar tarafından dua okundu. Programın devamında Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Havacılık Komutanlığı unsurlarının geçişinin ardından Gökbey ve 'Üzüm Salkımı' geçişi, Motosiklet Gösteri Timi'nin gösterisi ve paraşütle atlama gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Jandarma ve Sahil Güvenlik subay ve astsubayları ile yeni mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı