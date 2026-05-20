Bakan Çiftçi: "(Malatya depremi) An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Mustafa Çitçi, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir" dedi.

Bakan Çiftçi, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme dair resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydan geldiğini ve depremin Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerinde de hissedildiğini belirten Çiftçi, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı