Bakan Çiftçi, Avrupa Komisyonu Komiseri Suica ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Avrupa Komisyonu Akdeniz Komiseri Dubravka Suica ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu Akdeniz Komiseri Sayın Dubravka Suica ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ederek; bölgesel güvenlik, düzensiz göç, terörle mücadele ve uluslararası iş birliği başlıklarında kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren bazı terör örgütlerinin, hak ve özgürlükler alanını suistimal ederek özellikle Kuzey ve Batı Avrupa'yı lojistik merkez olarak kullanmalarına izin verilmemesi gerektiğini vurguladık. Terör ve organize suç örgütü mensuplarının iltica mekanizmalarını istismar etmelerine karşı daha etkin ve ortak bir mücadele yürütülmesinin önemine dikkat çektik. Sayın Suica'ya nazik ziyaretleri ve görüşmemize sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

