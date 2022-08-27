Bakan Çavuşoğlu'ndan, Pakistan'lı mevkidaşına taziye telefonu Politika Haberleri DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile telefonla görüşerek, ülkedeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile telefonla görüşerek, ülkedeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile bugün Pakistan'da devam eden sel felaketleri hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bakan Çavuşoğlu, sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevkidaşına başsağlığı dileklerini iletmiş, Pakistan'a desteğimizin devam edeceğini vurgulamıştır" denildi. Politika Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Politika Haberler

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