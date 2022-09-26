Bakan Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Yoshimasa ile bir araya geldi Politika Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze törenine katılmak üzere geldiği Japonya'da mevkidaşı Hayashi Yoshimasa ile görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin cenaze törenine katılmak üzere geldiği Japonya'da mevkidaşı Hayashi Yoshimasa ile görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nara şehrinde 8 Temmuz'da seçim konuşması yaptığı sırada suikasta uğrayarak yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için yarın yapılacak resmi cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya geldi. Cenaze töreni öncesinde Japonya'da temaslarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Japonya Ulusal Basın Kulübünde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Çavuşoğlu daha sonra, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile görüşme gerçekleştirdi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Shinzo Abe Japonya Politika Güncel Haberler

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