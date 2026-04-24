Bakan Bolat: 'Gürbulak'ı tamamen modernize ettik'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, kapının kapasitesinin artırıldığını ve hizmet kalitesinin yükseltildiğini söyledi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Açılış programına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İran heyeti, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Bakan Bolat, Gürbulak Sınır Kapısı'nın yenilenerek daha hızlı ve etkin hizmet verecek hale getirildiğini belirterek, "Gümrük hizmetlerini daha etkin ve hızlı şekilde sunacak Gürbulak Gümrük Kapısı'nı tamamen modernize ettik" dedi.

Türkiye'nin dış ticaret verilerine ilişkin bilgi veren Bolat, 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan ihracatın 2025 yılında 273,3 milyar dolara yükseldiğini, hizmetler ihracatının ise aynı dönemde 122,6 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Bakan Bolat, toplam mal ve hizmet ihracatının 396 milyar dolar seviyesine çıktığını kaydetti.

Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki trafik verilerine de değinen Bolat, 2025 yılında kapıdan 240 bin araç ve 1 milyon yolcunun geçiş yaptığını, 2026 yılının ilk üç ayında ise 53 bin araç ve 220 bin yolcuya hizmet verildiğini bildirdi. Modernizasyon kapsamında saha büyüklüğünün 180 dönümden 320 dönüme çıkarıldığını belirten Bolat, işlem noktası sayısının 14'ten 20'ye yükseltildiğini aktardı.

Kapıda güvenlik ve denetim altyapısının da güçlendirildiğini ifade eden Bolat, X-Ray cihazlarının artırıldığını ve teknik donanımın yenilendiğini söyledi. Bakan Bolat, gümrüklerde dijitalleşme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, dış ticaret işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı