Bakan Bolat: "Gürbulak'ı tamamen modernize ettik"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, kapının kapasitesinin artırıldığını ve hizmet kalitesinin yükseltildiğini söyledi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Açılış programına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İran heyeti, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Bakan Bolat, Gürbulak Sınır Kapısı'nın yenilenerek daha hızlı ve etkin hizmet verecek hale getirildiğini belirterek, "Gümrük hizmetlerini daha etkin ve hızlı şekilde sunacak Gürbulak Gümrük Kapısı'nı tamamen modernize ettik" dedi.

Türkiye'nin dış ticaret verilerine ilişkin bilgi veren Bolat, 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan ihracatın 2025 yılında 273,3 milyar dolara yükseldiğini, hizmetler ihracatının ise aynı dönemde 122,6 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Bakan Bolat, toplam mal ve hizmet ihracatının 396 milyar dolar seviyesine çıktığını kaydetti.

Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki trafik verilerine de değinen Bolat, 2025 yılında kapıdan 240 bin araç ve 1 milyon yolcunun geçiş yaptığını, 2026 yılının ilk üç ayında ise 53 bin araç ve 220 bin yolcuya hizmet verildiğini bildirdi. Modernizasyon kapsamında saha büyüklüğünün 180 dönümden 320 dönüme çıkarıldığını belirten Bolat, işlem noktası sayısının 14'ten 20'ye yükseltildiğini aktardı.

Kapıda güvenlik ve denetim altyapısının da güçlendirildiğini ifade eden Bolat, X-Ray cihazlarının artırıldığını ve teknik donanımın yenilendiğini söyledi. Bakan Bolat, gümrüklerde dijitalleşme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, dış ticaret işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir

Tarihi zirvede ilk o konu ele alınacak! Piyasalar merakla bekliyor
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
Bakan Kurum'dan müjde! İstanbul'da kiralık konutlar için tarih verildi

İstanbullular müjde! Tarih verildi, teslim edilmeye başlanıyor
Haberler.com
500

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, siyaseti bırakıyor

Tarihi açıkladı! Macron siyaseti bırakıyor
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, siyaseti bırakıyor

Tarihi açıkladı! Macron siyaseti bırakıyor
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...