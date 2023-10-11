Bakan Bayraktar, Rusya'da Rosatom Başkanı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus Enerji Haftası programına katılarak Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Akkuyu NGS'nin devreye alınması için yapılan çalışmalar ve nükleer enerjinin önemi değerlendirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rus Enerji Haftası programına katılmak üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile görüştü.

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus Enerji Haftası için geldiğimiz Moskova'da ilk olarak Rosatom Başkanı Sayın Aleksey Lihaçev ile bir görüşme gerçekleştirdik. Akkuyu NGS'nin bir an önce devreye alınabilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Nükleer enerji 2053 karbon nötr hedefine ulaşabilmemiz için önemli bir kaynak olmaya devam edecek" dedi.