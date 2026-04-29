Bakan Bayraktar: Özel, kusura bakmayın ama bu konuda bildiğiniz hiçbir şey yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından Özgür Özel'in söylemlerine ilişkin açıklama yaptı. Özel, "'Bildiğimiz bir şey var kardeşim' diyorsunuz ya Özgür Özel; kusura bakmayın ama bu konuda bildiğiniz hiçbir şey yok. Çünkü bugün yine madencilik hukukunu, ruhsat süreçlerini, izin mekanizmalarını ve devletin denetim sorumluluğunu birbirine karıştırarak açık bir karalamaya imza attınız. Dün maden ruhsat sayılarını resmi kaynaklarla açıkça bildirmemize rağmen göz göre göre verileri çarpıtmaya devam ediyorsunuz. Bugün yürürlükte olan ruhsat sayılarını bile isteye abartarak 'Kara düzen' diye pazarlamaya çalıştığınız tablo, sizin uhdenizdeki belediyelerinizin aynadaki yansımasıdır. Asıl 'Kara düzen' sizin yanınızda, yörenizde, etrafınızda şekillenmektedir. Sayın Berat Albayrak dönemi üzerinden kurmaya çalıştığınız ucuz siyasi kurgu ise ayrı bir hazımsızlığın ürünüdür" ifadelerini kullandı.

'MADENCİLERİMİZİN ÇALIŞMA GÜVENLİĞİNİ KORUMAK İÇİN YAPTIRIM MEKANİZMALARINI KARARLILIKLA İŞLETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Bayraktar, Özgür Özel'in, Türkiye'nin enerji ve madencilik alanında yerlileşme, kaynaklarını ekonomiye kazandırma ve dışa bağımlılığı azaltma iradesinden rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, "Devletimizin yatırımcıya sağladığı imkanları suistimal eden, işçimizin emeğini ve hakkını hiçe sayan, madencilerimizi mağdur eden hiçbir anlayışa müsamaha göstermeyeceğimizi tekraren ifade ediyoruz. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak; madencilerimizin hakkını, alın terini ve çalışma güvenliğini korumak için bütün denetim ve yaptırım mekanizmalarını kararlılıkla işletmeye devam ediyoruz. Biz ülkemizin kaynaklarını da işçimizin hakkını da kimsenin hoyratlığına, ihmalkarlığına veya siyasi istismarına bugüne kadar bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı