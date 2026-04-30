Bakan Bayraktar, milli güreşçileri ağırladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanarak rekor kıran milli sporcu Rıza Kayaalp ve 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan madalyayla dönen milli güreşçileri kabul etti.

Bakan Bayraktar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanarak tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp ve 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan madalyayla dönen milli güreşçileri kabul etti.

Görüşmede bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, ata sporu olan güreşte gösterdikleri başarılar dolayısıyla milli sporcularla iftihar ettiklerini belirtti. 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalar için de milli güreşçileri tebrik eden Bakan Bayraktar, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'nin güreşte önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Federasyon Başkanımız zaten bu sporun içerisinden geldi, bu önemli bir şey. Ayrıca sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımız var, o da büyük bir fırsat" dedi.

Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiye'de her gün 86 milyon vatandaşa hizmet götürdüğünü anlattı. Bakanlığın Türkiye'nin farklı yerlerinde tesisleri bulunduğunu da ifade eden Bakan Bayraktar, "Bakanlığımız, Türk güreşinin sonuna kadar destekçisidir" diye konuştu. Bakan Bayraktar, spora ve sporcuya verdikleri desteğin devam edeceğine vurgu yaptı.

Türkiye, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 11 madalyayla tamamladı. Milli güreşçiler, organizasyonda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı. Türkiye, takım sıralamasında ise grekoromen stil ve kadınlarda ikinciliği elde etti. Milli sporcu Rıza Kayaalp de Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanarak adını güreş tarihine altın harflerle yazdırdı. Erkeklerin 5 madalya kazandığı şampiyonada kadın milli güreşçiler de 6 madalya kazanarak yurda döndü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Tartıştığı adama 'hakim/savcı' kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var

Hakim/savcı kartını gösterip üste çıktı, yalanı kısa sürede anlaşıldı
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası

Bahis oynamanın bedelini ödemeye devam ediyor! Rekor ceza yedi
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası

Bahis oynamanın bedelini ödemeye devam ediyor! Rekor ceza yedi
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...