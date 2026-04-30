Bakan Bayraktar, milli güreşçileri ağırladı

Bakan Bayraktar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanarak tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp ve 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan madalyayla dönen milli güreşçileri kabul etti.

Görüşmede bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, ata sporu olan güreşte gösterdikleri başarılar dolayısıyla milli sporcularla iftihar ettiklerini belirtti. 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalar için de milli güreşçileri tebrik eden Bakan Bayraktar, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'nin güreşte önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Federasyon Başkanımız zaten bu sporun içerisinden geldi, bu önemli bir şey. Ayrıca sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımız var, o da büyük bir fırsat" dedi.

Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiye'de her gün 86 milyon vatandaşa hizmet götürdüğünü anlattı. Bakanlığın Türkiye'nin farklı yerlerinde tesisleri bulunduğunu da ifade eden Bakan Bayraktar, "Bakanlığımız, Türk güreşinin sonuna kadar destekçisidir" diye konuştu. Bakan Bayraktar, spora ve sporcuya verdikleri desteğin devam edeceğine vurgu yaptı.

Türkiye, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 11 madalyayla tamamladı. Milli güreşçiler, organizasyonda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya kazandı. Türkiye, takım sıralamasında ise grekoromen stil ve kadınlarda ikinciliği elde etti. Milli sporcu Rıza Kayaalp de Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanarak adını güreş tarihine altın harflerle yazdırdı. Erkeklerin 5 madalya kazandığı şampiyonada kadın milli güreşçiler de 6 madalya kazanarak yurda döndü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı