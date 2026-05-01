Bakan Bayraktar MHP Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Bir dizi ziyaret için Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MHP Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Eskişehir Valiliği ziyaretinden sonra programına devam eden Bakan Bayraktar, kısa süre önce göreve gelen Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer'i ziyaret etti. Ziyarete Bakan Bayraktar'ın yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da katılım gösterdi. Başkan Sezer ve beraberindeki parti üyeleri Bakan Bayraktar'ı kapıda karşılayarak çiçek takdim etti. Ardından Başkan Sezer, Bakan Bayraktar'ı makamında ağırladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı