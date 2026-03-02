Haberler

Bakan Bayraktar: "Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Doğu'daki sıcak çatışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve uluslararası enerji piyasaları üzerindeki etkileri vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor, gerilimin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde en kısa sürede düşürülmesini temenni ediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Orta Doğu'da yaşanan sıcak çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Fatih Birol ile bölgemizde oluşan jeopolitik riskleri ve bu gelişmelerin küresel enerji piyasalarına muhtemel etkilerini değerlendirdik. Özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin senaryoların petrol ve LNG piyasaları, fiyat istikrarı ve küresel arz güvenliği üzerindeki yansımalarını ele aldık. Türkiye olarak kaynak çeşitliliğine dayalı doğal gaz tedarik portföyümüz, güçlü LNG altyapımız, artan yer altı depolama kapasitemiz ve güçlü iletim sistemimiz sayesinde enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönetiyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor, gerilimin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde en kısa sürede düşürülmesini temenni ediyoruz. Enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eşgüdüm içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

