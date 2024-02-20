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Bahçeli: Siyanür atıklarının Fırat'a karıştığını iddia edenler ispatla yükümlüdür

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, siyanür atıklarının akıtıldığını ve sulara karışarak Fırat Nehri'ne karıştığını iddia edenlerin bu iddialarını ispatlamakla yükümlü olduklarını belirtti.

Bahçeli: "Siyanür atıklarının akıtıldığını, sulara karışarak Fırat'a karıştığını söyleyenler iddiasını ispatla mükelleftir."

ANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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