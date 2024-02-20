Bahçeli: Siyanür atıklarının Fırat'a karıştığını iddia edenler ispatla yükümlüdür
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, siyanür atıklarının akıtıldığını ve sulara karışarak Fırat Nehri'ne karıştığını iddia edenlerin bu iddialarını ispatlamakla yükümlü olduklarını belirtti.
Bahçeli: "Siyanür atıklarının akıtıldığını, sulara karışarak Fırat'a karıştığını söyleyenler iddiasını ispatla mükelleftir."
ANKARA - MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.