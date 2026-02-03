MHP Genel Başkanı Bahçeli: "27 Şubat çağrısı PKK ile birlikte örgütün tüm bileşenleri için bağlayıcı oldu mu? Oldu. Madem maksat hasıl oldu, o halde bize düşen de PKK'nın kurucu önderliğine, DEM Parti'nden tüm örgüt uzantılarına kadar saygı gösterilmesini istemek ve beklemektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika