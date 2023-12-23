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Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız

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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerimiz şehit oldu. Ülkeyi yasa boğan hain saldırıyla ilgili bir açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan 6 askerimiz ile ilgili açıklamada bulundu.

"DÖKÜLEN KANLAR YERDE KALMAYACAK"

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

"DÖKÜLEN KANLAR YERDE KALMAYACAK"

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."

İşte Bahçeli'nin o paylaşımları;

Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız

Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (1)

Hek Tor:

Hep aynı terane, terane de köklerini bir türlü bulamadınız... Ecevit ve Erbakan nasıl da küküne iniverdiler, nasıl da tereyağından kıl çeker gibi alıp bugün bazılarının sayın dediği çocuk katili teröristbaşı KÖKÜNÜ içeri tıkmıştı.

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