ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

Bahçeli'nin yardımcısından PKK'nın fesih kararı sonrası ilk değerlendirme

Bahçeli'nin yardımcısından PKK'nın fesih kararı sonrası ilk değerlendirme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri Bahçeli için övgü dolu sözler sarf eden Karakaya "Terörle mücadelenin mimarı olarak, huzurun, güvenin ve istikrarın bayrağını her daim yüceltmiş, millet iradesini önceleyen kararlı duruşuyla Türkiye'yi geleceğe taşımıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla başlayan süreç bugün terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla tarihi bir noktaya evrildi.

MHP KANADINDAN İLK YORUM

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken terör örgütünün kritik kararına MHP kanadından ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Tarihin derinliklerinden süzülen milli bir duruşla, şaşmaz bir iradeyle terörün karanlığına karşı dimdik duran bir lider: Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli. Düşmanların dahi hayal edemeyeceği stratejileriyle, çıkmazları umuda, açmazları ise zafer yoluna dönüştüren bir öngörü abidesi! Bin yıllık kardeşliğimizin sarsılmaz temsilcisi, Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun ve Türk Asrı'nın mihenk taşı olan Sn. Bahçeli, Türk milletinin birlik ve beraberliği için canla başla mücadele vermektedir.

"İSTİKRARIN BAYRAĞINI HER DAİM YÜCELTMİŞTİR"

Terörle mücadelenin mimarı olarak, huzurun, güvenin ve istikrarın bayrağını her daim yüceltmiş, millet iradesini önceleyen kararlı duruşuyla Türkiye'yi geleceğe taşımıştır. Onun liderliğindeki MHP, cumhur ittifakıyla sadece bugünün değil, yarının da teminatı olan Türk Asrı'nı inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."

Bahçeli'nin yardımcısından PKK'nın fesih kararı sonrası ilk değerlendirme

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Abd nin taleplerini karşılamayan ecevit hükümetini de bu bey düşürmüştü

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.