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Bahçeli: MHP'ye saldırı ortamı açan medya patronlarını tek tek not aldık

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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze teması olmalıdır. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmeliyiz. TV'de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 22 Ekim tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı yineleyen Bahçeli "Mhp her sözünün arkasındadır. Ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze teması olmalıdır. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmeliyiz" dedi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ"

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti; "TV'de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum. Asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların alınlarını karışlarız.

"YETERİNCE ÇİLE ÇEKİLDİ"

Terör çıkmaz sokaktır. Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri ile ne ilgisi ne ilişkisi vardır. Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir."

Bahçeli: MHP'ye saldırı ortamı açan medya patronlarını tek tek not aldık
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yahu mafyacı hareket partisine kim ne diyebilir ki:))

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

rahmetli Ozan Arif o şiiri boşuna yazmadı senin ne kadar delikanlı? olduğunu biliyormuş

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