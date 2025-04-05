Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde Partilileri Selamladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de partilileri ve vatandaşları selamlayarak çalışmalarına başladı. Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anısına düzenlenen etkinliklere de katıldı.
Bahçeli, Genel Merkez'den partilileri ve vatandaşları selamladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez'de çalışmalara başladı
ANKARA - Milliyetçi Hareket PartisiGenel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bahçeli, kendisi görmeye gelen partilileri ve vatandaşları Genel Merkezde selamladı.
Milliyetçi Hareket PartisiGenel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. Bahçeli, daha sonra Balgat'ta Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı. Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bahçeli, kendisi görmeye gelen partilileri ve vatandaşları Genel Merkezde selamladı. Partililer daha Bahçeli'yi alkışlar ve sloganlarla karşıladı.