Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde Partilileri Selamladı

Bahçeli, Genel Merkez'den partilileri ve vatandaşları selamladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez'de çalışmalara başladı

ANKARA - Milliyetçi Hareket PartisiGenel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bahçeli, kendisi görmeye gelen partilileri ve vatandaşları Genel Merkezde selamladı.

Milliyetçi Hareket PartisiGenel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. Bahçeli, daha sonra Balgat'ta Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı. Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bahçeli, kendisi görmeye gelen partilileri ve vatandaşları Genel Merkezde selamladı. Partililer daha Bahçeli'yi alkışlar ve sloganlarla karşıladı.