Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam

Elektriğe zam! Gece yarısından itibaren geçerli
İBB'ye yönelik soruşturmada Taşkın'ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm

Eski şoför itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm
Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı

Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım

CHP Kurultayı'nda Özgür Özel'e sürpriz rakip!

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde Partilileri Selamladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de partilileri ve vatandaşları selamlayarak çalışmalarına başladı. Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anısına düzenlenen etkinliklere de katıldı.

Bahçeli, Genel Merkez'den partilileri ve vatandaşları selamladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez'de çalışmalara başladı

ANKARA - Milliyetçi Hareket PartisiGenel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bahçeli, kendisi görmeye gelen partilileri ve vatandaşları Genel Merkezde selamladı.

Milliyetçi Hareket PartisiGenel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. Bahçeli, daha sonra Balgat'ta Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı. Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bahçeli, kendisi görmeye gelen partilileri ve vatandaşları Genel Merkezde selamladı. Partililer daha Bahçeli'yi alkışlar ve sloganlarla karşıladı.

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde Partilileri Selamladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.