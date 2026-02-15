Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Yeraltı" dizisine övgü

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yeraltı' dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak diziden duyduğu memnuniyeti paylaştı. Bahçeli, Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları katkılardan dolayı ekibe teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak, diziden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Now TV'de yayınlanan 'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
