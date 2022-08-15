Haber : Bahçeli'den Suriye'de Türk bayrağının yakılması girişimine sert tepki: Soysuzlar ihanetlerinin bedelini ağır ödeyecek - Haberler

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Bahçeli'den Suriye'de Türk bayrağının yakılması girişimine sert tepki: Soysuzlar ihanetlerinin bedelini ağır ödeyecek

Suriye'de Türk bayrağının yakılmasına ilişkin soruşturmada 6 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bu soysuzların yaka paça yakalanmaları ve ihanetlerinin bedelini ödeyecek olmaları çok sevindirici bir gelişmedir. Sonuçlarına en ağır biçimde katlanacaklardır. Azez'de Türk bayrağını yakma şerefsizliği bir kaos planlamasının birbiriyle bağlantılı olaylarından yalnızca bir kısmıdır." dedi.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez kentinde, geçtiğimiz hafta kaydedilen görüntülerde öfkeli bir grubun Türk bayrağını yakmaya çalıştığı anlar yer aldı. Sosyal medyada videonun yayılmasının ardından onlarca kullanıcı skandal olaya tepki gösterdi.

Soruşturma çerçevesinde bayrağı indirmeye çalışan provokatörlerin A.K., A.M., A.E.A., A.E.S., F.E.M ve M.E.C. olduğu belirlendi. Şahıslar, ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkbayrağını yakma girişimine çok sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye'nin ufkunu perdelemek, enerjisini tüketmek, manevi direncini kırmak gayesiyle emre amade bekleyen iç ve dış odaklar eşzamanlı faaliyet halindedir. Fırsatçılar devrede, fesat yuvaları tetiktedir. Buna rağmen Azez'de al bayrağımızı yakma girişiminde bulunan soysuzların yaka paça yakalanmaları ve ihanetlerinin bedelini ödeyecek olmaları çok sevindirici bir gelişmedir.

Bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımıza el uzatan, egemenlik haklarımıza dil uzatan, milli varlığımıza göz koyan kim ya da kimler varsa bunun acıklı sonuçlarına en ağır biçimde katlanacaklardır. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz üzerinde oynanan şirret oyunlar, KPSS şaibesi, etnik kimlikleri kaşıyan sinsilikler, Moody's isimli derecelendirme şirketinin Türkiye ekonomisi hakkında kuşku uyandırma densizliği ve Azez'de Türk bayrağını yakma şerefsizliği bir kaos planlamasının birbiriyle bağlantılı olaylarından yalnızca bir kısmıdır." dedi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Suriye Azez MHP Politika Güncel Haberler

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