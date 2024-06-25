Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran Sinan Ateş sözleri

30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 1 Temmuz'da yapılacak. Türkiye'nin gözünü çevirdiği duruşmaya günler kala partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KİMİN KİMLERLE İŞ TUTTUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Parti içerisinde Sinan Ateş cinayetiyle ilgili suçlanan isimlere sahip çıkan Bahçeli, "1 Temmuz'da başlayacak malum cinayet davası ile partimizi ilişkilendirmek için tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Kimin kimlerle iş tutuştuğunu, sağda solda neler konuşulduğunu çok iyi biliyoruz. Davamızı 3-5 çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Ortalıkta gezen kuklaların başlarının tahrikiyle MHP'yi ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız. Bizi sindirmeye çalıştıklarını görmedik mi sanılıyor? MHP ile aşık atılamaz" dedi.

Bahçeli'nin Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sözleri parti grubundakiler tarafından ayakta alkışlandı.

"DAVAYA SADECE AVUKATLARIMIZ KATILACAK"

1 Temmuz'daki duruşmaya sadece avukatlarının katılacağını belirten Bahçeli, "Bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim. MHP ile Ülkü Ocakları'nı bağlantısı olmayan cinayet ile suçlayanlara hakkımı helal etmeyeceğim, hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.

AYŞE ATEŞ: BAHÇELİ DE DURUŞMADA OLMALI

Ankara'da öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP lideri Bahçeli'nin cinayet davasının duruşmasında MHP'nin mutlaka hazır bulunacağı şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine "Devlet Bahçeli bence de olmalı. Burada yargılananların neredeyse hepsi MHP'li ve Ülkü Ocakları mensubu. Şimdiye kadar korudular, gelsinler korumaya devam etsinler. O kadar uğraştılar yani" ifadelerini kullanmıştı.