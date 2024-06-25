Üye Girişi
Haberler

Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran Sinan Ateş sözleri

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Parti grubunda açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, isim vermeden Sinan Ateş cinayetiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. 1 Temmuz'daki ilk duruşmaya sadece avukatlarını göndereceklerini belirten Bahçeli'nin devamında sarf ettiği sözler, parti grubundakiler tarafından ayakta alkışlandı.

30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 1 Temmuz'da yapılacak. Türkiye'nin gözünü çevirdiği duruşmaya günler kala partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KİMİN KİMLERLE İŞ TUTTUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Parti içerisinde Sinan Ateş cinayetiyle ilgili suçlanan isimlere sahip çıkan Bahçeli, "1 Temmuz'da başlayacak malum cinayet davası ile partimizi ilişkilendirmek için tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Kimin kimlerle iş tutuştuğunu, sağda solda neler konuşulduğunu çok iyi biliyoruz. Davamızı 3-5 çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Ortalıkta gezen kuklaların başlarının tahrikiyle MHP'yi ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız. Bizi sindirmeye çalıştıklarını görmedik mi sanılıyor? MHP ile aşık atılamaz" dedi.

Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran Sinan Ateş sözleriBahçeli'nin Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sözleri parti grubundakiler tarafından ayakta alkışlandı.

"DAVAYA SADECE AVUKATLARIMIZ KATILACAK"

1 Temmuz'daki duruşmaya sadece avukatlarının katılacağını belirten Bahçeli, "Bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim. MHP ile Ülkü Ocakları'nı bağlantısı olmayan cinayet ile suçlayanlara hakkımı helal etmeyeceğim, hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran Sinan Ateş sözleri

AYŞE ATEŞ: BAHÇELİ DE DURUŞMADA OLMALI

Ankara'da öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP lideri Bahçeli'nin cinayet davasının duruşmasında MHP'nin mutlaka hazır bulunacağı şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine "Devlet Bahçeli bence de olmalı. Burada yargılananların neredeyse hepsi MHP'li ve Ülkü Ocakları mensubu. Şimdiye kadar korudular, gelsinler korumaya devam etsinler. O kadar uğraştılar yani" ifadelerini kullanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Sinan Ateş Sözler MHP Politika Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 Grup toplantısına 15 dakika geç başlayan Bahçeli'nin yürümekte zorlandığı görüldü

Grup toplantısına 15 dakika geç başlayan Bahçeli'nin yürümekte zorlandığı görüldü

 Sahaya girip Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA'dan minik Berat'a görülmemiş ceza

Sahaya girip Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA'dan minik Berat'a görülmemiş ceza

 Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı
500

Yorumlar (21)

SUNSET null:

herşeyi biliyoruz diyorsun ama kılın kıpırdamıyor

274
21
yanıtYanıtla
Mahmut DEĞERLİ:

Bizi yargılayamazlar diyor daha ne diyecek ? Resmen ülkeye kafa tutuyor adam :) tebrik edip ayakta alkışlayıp ülkeyi terk etmek lazım galiba ??

yanıt111
yanıt9
VEFA:

Benim adım Devlet, siz böyle oyalanmaya devam edin, ben ne dersem o olur diyor!...

yanıt40
yanıt4
Cem Demirkaya:

Yürü reis kim tutar seni hızlı okuma şaşırıyorsun acele etme yavaş yavaş yavaş yavaş oku oku

147
21
yanıtYanıtla
Zübükzade:

sayın devret bahceleri bırakın artık bu işleri yolun sonu görünüyor

137
21
yanıtYanıtla
arif simsek:

yolun sonu görünüyor.

134
19
yanıtYanıtla
Buğra Er:

GERÇEK MİLLİYETCİLİĞİ ÜLKÜCÜLÜĞÜ BİTİRDİLER ÜLKENİN MİLLETİN BEKA SORUNU HALİNE GELDİLER

112
12
yanıtYanıtla
metin:

Merhumun hanımı ve çocuklarının ahı çok kişileri yakacak. Bu ülkenin mahkemeleri gereğini yapmazsa da, Mahkeme-i Kübra'da nicelerinin ebedi hayatı hüsran olacak.

49
4
yanıtYanıtla
Adıyamanlı Kutalmış :

Devlet bey. Neyin ne olduğunu biliyorsanız açıklayın kamuoyuda bilsin..

48
1
yanıtYanıtla
CAN Işık:

Ayağa kalanlarda vurulmasın :) :) :)

44
2
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title