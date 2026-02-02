Haberler

Devlet Bahçeli ile Özgür Özel telefonla görüştü

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Osmaniye ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti ve Berat Kandili'ni kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. MHP lideri Bahçeli görüşmede, bugün memleketi Osmaniye'yi ziyaretinden dolayı CHP lideri Özgür Özel'e teşekkürlerini iletti. Devlet Bahçeli ayrıca CHP lideri Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
