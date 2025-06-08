Bahçeli'den Özel'e Geçmiş Olsun Ziyareti

Bahçeli'den Özel'e Geçmiş Olsun Ziyareti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek için 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü. Bahçeli, Özel'e, elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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