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Bahçeli'den Davutoğlu'nun "Kürdistan" çıkışına sert tepki: Bu ağız sipariş almış bir ağızdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalındaki skandal Kürdistan çıkışına tepki gösterdi. Kürsüyü yumruklayarak konuşan Bahçeli "Sayın Davutoğlu'nun ifadeleri baştan aşağı sakat ve sorunludur. Ayrıca Kürdistan diye bir yer de yoktur. Bu ağız sipariş almış bir ağızdır ve son derece sakıncalıdır" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalında verdiği röportajda, "Her şeyden önce Kürdistan Bölgesi'ndeki bütün kardeşlerime Erbil'deki, Süleymaniye'deki, Duhok'taki, Zaho'daki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Orada o bölgeyi ne kadar yakından bildiğimi ve sevdiğimi herkes bilir" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

DAVUTOĞLU'NUN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine kayıtsız kalmadı.

"KÜRDİSTAN DİYE BİR YER YOKTUR"

Kürsüyü yumruklayarak konuşan Bahçeli "Sayın Davutoğlu'nun ifadeleri baştan aşağı sakat ve sorunludur. Ayrıca Kürdistan diye bir yer de yoktur. Bu ağız sipariş almış bir ağızdır ve son derece sakıncalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Davutoğlu'nun
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSever Öztürk:

Kürdistan kelimesi kabusunuz olmuş. Ama korkunun ecele faydası yok.!! Siz böyle yaptıkça Kürtleri daha çok ayrıştırıyorsunuz ötekileştiriyorsunuz ve farklı düşüncelere getirttiriyorsunuz.

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Haber YorumlarıSefa Altun:

APOYU CEZAEVİNDEN CİKARAK DİYEN AGİZ,KİMDEN TALİMAT ALDİ ...

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

sözlerin hükümsüzdür zira tutarsız. Ülkücü harekette bunaklara ve döneklere yer yok

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Haber YorumlarıYakup Polat:

İstan ın anlamı nedir biliyor musunuz. Bölge demektir. Neden Kürdistan ı öcüleştiriyorsunuz. Kürdistan demenin kime ne zararı olabilir. Atatürk dahi doğu için Kürdistan bölgemiz derdi. Kürtlerin kültürel haklarının verilmesin den yanaydı. Dün Ahmet Kaya için nasıl Kürtçe şarkı söylemek ister diye linc ettiniz. Bugün nasıl böyle bir şey yaptık diye pişman oldunuz. Yarın neden Kürdistan Kürtlere anayasal güvence vermediğiniz için saçma ve gereksiz bir yasaklama olduğunu düşüneceksiniz

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