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Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında TBMM'de yaşanan muhabbet dikkat çekti. Bahçeli, Filistin konusunda Davutoğlu'na, "Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de ayaküstü sohbet ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, "Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var." demesi dikkat çekti.

BAHÇELİ İLE DAVUTOĞLU ARASINDA İLGİNÇ ANLAR

TBMM'nin yeni yasama döneminin açılışı bir kez daha ilginç anlara sahne oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında ilginç bir muhabbet yaşandı.

"ZAT-I ALİNİZİN BU DÖNEMDE ÇOK ÖNEMLİ BİRİKİMİNİZE İHTİYACI VAR"

Bahçeli ayaküstü sohbet ettiği Davutoğlu'na, Filistin ile ilgili "Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var." dedi. Davutoğlu ise, "Elimizden naçizane ne gelirse." yanıtını verdi.

Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (6)

Perwer:

Aman! Küçük eniştenin bilgi birikimleriyle Suriye bataklığına saplandık .

16
1
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ANADOLU PARSI:

Bundan ne köy olur nede kasaba

14
1
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Hasan Aydemir:

aynı çözüm sürecindeki gibi ihtiyaclarını görebilmek için samimi pozlar sırf ana yasa degisikligi için sonra vur tekmeyi

14
1
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hakan uğurlu:

Hani Serik Ahmet idi yahu nasıl bir hale geldi bu siyasiler bu kadar da iki yüzlülük olmaz yahu

12
0
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Benekonomistim:

Ölüm öncesi iyilik gelir adama bence o bu demekki 1 yılla kadar gidebilir

3
0
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Sezgin Sezgin:

Yaşlılık kötü bişey beyni sulanmaya başladı

0
0
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