Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de ayaküstü sohbet ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, "Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var." demesi dikkat çekti.

BAHÇELİ İLE DAVUTOĞLU ARASINDA İLGİNÇ ANLAR

TBMM'nin yeni yasama döneminin açılışı bir kez daha ilginç anlara sahne oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında ilginç bir muhabbet yaşandı.

"ZAT-I ALİNİZİN BU DÖNEMDE ÇOK ÖNEMLİ BİRİKİMİNİZE İHTİYACI VAR"

Bahçeli ayaküstü sohbet ettiği Davutoğlu'na, Filistin ile ilgili "Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var." dedi. Davutoğlu ise, "Elimizden naçizane ne gelirse." yanıtını verdi.