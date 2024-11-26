Bahçeli'den Ahmet Türk Açıklaması: 'Görüşme Arzusu Taşırsa Her Zaman Görüşebiliriz!'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ahmet Türk Güneydoğu'da değerli bir şahsiyet, ağırlık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırsa her zaman görüşebiliriz"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soruya, "Ahmet Türk Güneydoğu'da değerli bir şahsiyet, ağırlık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırsa her zaman görüşebiliriz" dedi.

Bahçeli, Ahmet Türk ile görüşmeye ilişkin soruya, "Ahmet Türk Güneydoğu'da değerli bir şahsiyet, ağırlık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırsa her zaman görüşebiliriz. Ağırlığın bazı vasıfları vardır. Ağların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiği zaman 40 davar kesmesi gerekir" dedi.