Bahçeli, DEM Parti Heyetiyle Görüştü

Bahçeli, DEM Parti Heyetiyle Görüştü
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Bahçeli, DEM Parti Heyetiyle Görüştü
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. Görüşme, PKK'nın silah bırakma kararının ardından gerçekleşti.

MHP Lideri Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü

ANKARA - Milliyetçi Hareket PartisiGenel Başkanı Devlet Bahçeli, Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'ndan oluşan DEM Parti heyeti ile TBMM'de görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü. Bahçeli'ye görüşme de Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız eşlik etti. DEM Parti heyetinde ise Grup Başkan Vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de bulundu. Bahçeli, Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürerken görüşmeni ardından Bahçeli, Bakırhan ve Hatimoğulları'nı yine kapıya çıkarak uğurladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİDAYET TÜRKYILMAZ - Politika
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