Bahamalar, Kosova'yı tanıyan 121. ülke oldu

Bahamalar'ın Kosova'yı resmen tanıma kararı almasıyla Kosova'yı tanıyan ülkelerin sayısı 121'e yükseldi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Bahamalar Başbakanı Philip Davis, Bahamalar'ın başkenti Nassau'da iki ülke arasında karşılıklı tanıma ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesine ilişkin bir anlaşmaya imza attı. İmza törenin ardından basına konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, "Bu bizim için çok büyük tarihi öneme sahip bir gün. Çok şey yaşamış bir ulus adına bu güzel ülkenize gelmek, anlayışınızı ve desteğinizi görmek, diplomatik ilişkilerin tesisine ilişkin anlaşmayı imzalamak ve tanıma kararınız bizim için son derece anlamlı" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında Bahamalar Başbakanı Davis ise "Bunun her iki ülke ve halklarımız için tarihi bir an olduğuna şüphe yok. Bahamalar'a güvenebilirsiniz" dedi.

Bahamalar, bu yıl Kosova'yı tanıyan dördüncü ülke oldu

Bahamalar, bu yıl içerisinde Sudan, Kenya ve Suriye'nin ardından Kosova'yı tanıma kararı alan dördüncü ülke oldu. 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Sırbistan tarafından hala kendi toprağı olarak görülmeye devam ediliyor.

Bahamaların Kosova'yı tanıma kararı, Sırbistan'da yankı uyandırdı. Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, kararın açıklanmasının ardından Bahamalar'ın bu adımının şiddetle kınandığına ilişkin bir açıklama yayımladı. Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, Haziran ayında Bahamalar Dışişleri Bakanı Fred Mitchell ile bir araya gelmiş ve Kosova'yı tanımadıkları için teşekkür etmişti. - NASSAU