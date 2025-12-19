Haberler

Bahamalar, Kosova'yı tanıyan 121. ülke oldu

Bahamalar, Kosova'yı tanıyan 121. ülke oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahamalar, Kosova'yı resmen tanıma kararı alarak bu ülkeyi tanıyan ülkelerin sayısını 121'e çıkardı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Bahamalar Başbakanı Philip Davis, Nassau'da diplomatik ilişkilerin tesisine dair bir anlaşmaya imza attı.

Bahamalar'ın Kosova'yı resmen tanıma kararı almasıyla Kosova'yı tanıyan ülkelerin sayısı 121'e yükseldi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Bahamalar Başbakanı Philip Davis, Bahamalar'ın başkenti Nassau'da iki ülke arasında karşılıklı tanıma ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesine ilişkin bir anlaşmaya imza attı. İmza törenin ardından basına konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, "Bu bizim için çok büyük tarihi öneme sahip bir gün. Çok şey yaşamış bir ulus adına bu güzel ülkenize gelmek, anlayışınızı ve desteğinizi görmek, diplomatik ilişkilerin tesisine ilişkin anlaşmayı imzalamak ve tanıma kararınız bizim için son derece anlamlı" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında Bahamalar Başbakanı Davis ise "Bunun her iki ülke ve halklarımız için tarihi bir an olduğuna şüphe yok. Bahamalar'a güvenebilirsiniz" dedi.

Bahamalar, bu yıl Kosova'yı tanıyan dördüncü ülke oldu

Bahamalar, bu yıl içerisinde Sudan, Kenya ve Suriye'nin ardından Kosova'yı tanıma kararı alan dördüncü ülke oldu. 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Sırbistan tarafından hala kendi toprağı olarak görülmeye devam ediliyor.

Bahamaların Kosova'yı tanıma kararı, Sırbistan'da yankı uyandırdı. Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, kararın açıklanmasının ardından Bahamalar'ın bu adımının şiddetle kınandığına ilişkin bir açıklama yayımladı. Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, Haziran ayında Bahamalar Dışişleri Bakanı Fred Mitchell ile bir araya gelmiş ve Kosova'yı tanımadıkları için teşekkür etmişti. - NASSAU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına Danla Bilic'ten yanıt geldi

Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına yanıt geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü

Gözde tatil ilçesinde ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
title