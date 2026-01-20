BAE, Gazze Barış Kurulu'na Katılmayı Kabul Etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulduğunu ilan ettiği, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul etti.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ABD'nin Barış Kurulu'na katılım davetini kabul ettiğini belirtti.

BAE Dışişleri Bakanı ayrıca, ülkesinin Barış Kurulu'nun görevlerine etkin şekilde katkı sunmaya, işbirliğini desteklemeye ve herkes için istikrar ile refahın sağlanmasına hazır olduğunu vurguladı.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.