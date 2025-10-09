Babacan'dan 'Gazze planı' çıkışı: Bu sadece bir ateşkes, Trump'ın derdi Nobel Barış Ödülü

Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trump'ın "büyük barış planı" olarak duyurduğu 'Gazze Planı'na ihtiyatli yaklaştı. Babacan, "Unutmayalım ki bu barış anlaşması değil sadece bir ateşkes. Trump'ın derdi de Nobel Barış Ödülü'nü almak" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "büyük barış anlaşması" olarak duyurduğu ' Gazze Planı'na ilişkin konuştu. Cüneyt Özdemir Medya'da Kenan Taş'a konuk olan Ali Babacan, sıcağı sıcağına İsrail ile Hamas'ın da kabul ettiği anlaşmayı değerlendirdi.

"BU BARIŞ ANLAŞMASI DEĞİL SADECE BİR ATEŞKES"

Babacan şu ifadeleri kullandı: "Bu sadece bir ateşkes. O kadar. Bu bir barış anlaşması değil. Bunun bir gerçek barış anlaşmasına dönmesinin daha çok merhaleler var. Ve hemen umutlanmayalım dedim. Çok zor olacak.

"TRUMP'IN DERDİ NÖBEL BARIŞ ÖDÜLÜ"

Nobel Barış Ödülü açıklanacak ya hafta sonu. Açıklanmadan önce orada hızlı bir şeyler yapalım acaba Nobel Barış Ödülü'nü bana verirler mi gibi bir derdi var Trump'ın. Takvim şu anda hızlı işledi.

"İSRAİL'İN TEKRAR SALDIRMASININ ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOK"

Bundan sonraki merhalelerle ilgili takvim bu kadar hızlı işlemeyebilir. Çünkü maalesef hele hele bu karşılıklı rehineler, tutuklular, hükümlüler de iade edildikten sonra İsrail'in Gazze'ye tekrar saldırıya başlamasının önünde şu anda hiçbir engel yok. Sadece sözler var, laflar var. Uluslararası garanti mekanizmaları yok. Yani üç gün sonra İsrail tekrar Gazze'ye vurmaya başlasa kim ne yapabilecek?

"ABD, SORUMLULUĞU KATAR VE MISIR'A YÜKLEMİŞ"

Bir de ben şöyle tehlike görüyorum. Dün geceden beri olan bütün yayınlarda, açıklamalarda üç ülkeden bahsediyorlar. Mısır, Katar, Türkiye. Amerika normalde arabulucu olarak girmişti. Amerika'nın adından bahseden yok. Bundan sonra İsrail saldırırsa, bundan sonra Gazze'de yaşayan Filistinliler üzerine tekrar bir zulüm başlarsa adeta bu üç ülkenin omuzlarına bu yük bugünden yükleniyor. Onun için bizim hükümetin, bizim iktidarın çok çok dikkatli olması lazım. Hiç kimseye kefil olup da ben bunun garantisini verip deyip de yarın boşa düşmemesi lazım."

Kaynak: Haberler.com / Politika
