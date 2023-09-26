Azerbaycan Milletvekili Ganira Paşayeva Hastanede Tedavi Ediliyor

Azerbaycan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Milletvekili Ganira Paşayeva'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Paşayeva'nın durumuyla ilgili yapılan resmi açıklamada "Ganira Hanımefendi'nin tedavisi Merkez Kliniğin Acil Tıp Merkezinde devam ediyor. Sizden bu konuyla ilgili yalnızca resmi bilgilere güvenmenizi rica ediyoruz" denildi. Paşayeva'nın hastaneye kaldırılma nedeni konusunda bilgi verilmedi.