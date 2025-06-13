Azerbaycan, İsrail'in İran Operasyonlarına Dair Endişelerini Duyurdu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'da gerçekleştirdiği askeri operasyonlardan duyduğu endişeyi dile getirerek diplomasi çağrısında bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama yayımlayarak, iki ülke arasındaki gerginliğin kaygı verici olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlardan ciddi endişe duyuyoruz. Tarafları, anlaşmazlıklarını yalnızca uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak diyalog ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz. Özellikle sivil halkın ve tesislerin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguluyoruz. Orta Doğu'daki durumun daha fazla tırmanmasını önlemek için ilgili uluslararası mekanizmalar çerçevesinde diplomatik kanallar ve çabalar aracılığıyla temasların sürdürülmesi önemlidir" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ