Azerbaycan heyetinden Iğdır'daki kurumlara ziyaret

IĞDIR Türkiye- Azerbaycan birlik ve dostluk dayanışması çerçevesinde Azerbaycan'dan Iğdır'a gelen heyet şehirdeki resmi kuram amirleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla görüştü.

Türkiye- Azerbaycan birlik ve dostluk dayanışması çerçevesinde Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Mili Meclisi Başkan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Komitesi Başkanı Aliyev Adil Abişoğlu, Milli Meclis Milletvekili, Nahcivan Gençler Sandığı İcra Direktörü Guliyev Çebi Hüseyinoğlu, Nahcivan Ali Meclisi Milletvekili Profesör Bağirsoylu Hüseyin Gedurullahoğlu, beraberinde gazi, şehit yakını ve bazı bürokratlarında bulunduğu bir heyet Iğdır'a geldi. Dilucu Sınır Kapısından karayoluyla Iğdır'da gelen heyet, Kılıçlar Anıt Müzesini ziyaret etti. Burada müzeyi gezen heyet daha sonra anıta karanfiller bıraktı. Daha sonra şehitlerin ruhları için dua okundu.

Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Mili Meclisi Başkan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Komitesi Başkanı Aliyev Adil Abişoğlu, Iğdır'a heyete olarak resmi görüşmelerde bulunmak için geldiklerini söyleyerek, Türkiye ve Azerbaycan devletleri arasında olan münasebetlerin daha da yakınlaşması için Iğdır'a geldiklerini söyledi.

Ermeni vahşetinin unutulmasının imkansız olduğunu söyleyen Abişoğlu, "Bizde bu istikamette öz kardeşlerimin yanındayız. Bu gün ziyaret ettiğimiz bu soykırım anıtını da daha önce biliyorduk, ancak ilk kez ziyaret etmek fırsatını bulduk. Ermeni vahşiliğin kurbanları tek Iğdır'da değil, Azerbaycan ve bu bölgede rastlamak mümkündür. Ermeniler geçmişte ve günümüzde hep vahşi ve terörce saldırılarda bulunmuşlardır. Geçmişte burada, Karabağ'da, Hocalı'da yaptıkları soykırımı Azerbaycan ve Türkiye halkı hiçbir zaman unutmayacaktır" dedi.

Heyet daha sonra Iğdır Valiliğini ziyaret ederek, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'le bir araya geldi.