Azerbaycan'da gördüğü manzara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışının ardından Aliyev'le birlikte ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Aliyev, kendilerine karşı adaletsizlik yapmak isteyenlerin Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefikliğini göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi. Bölgenin işgal döneminde gördüğü zarara dikkat çeken Erdoğan ise, Batı'yı eleştirerek "Buraları ne hale getirmişler. Bunların tazminini istemek, bunları köşeye sıkıştırmak lazım." dedi.

Azerbaycan'da işgal edilen topraklarda Türk firmalarının katkılarıyla inşa edilen Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören sonrası Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak bir basın açıklaması yaptı.

"BUNLARI KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK LAZIM"

Ermenistan'ın işgal sürecinde Karabağ ve Cebrail'in gördüğü zarara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işleri Lahey Adalet Divanına getirmek suretiyle bunların tazminini istemek, bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması, tanıtmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Zengilan'da açılışını yaptığımız havalimanı, Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergesidir. Türk şirketlerinin de rol almış olması bizim için de tekrar iftihar meselesidir. Azerbaycan adeta küllerinden doğrularak ayağa kalktı. Bir yıl önce temel atmaya geldiğimizde çok farklı bir araziydi ancak şimdi tarımda çok farklı çalışmalar yapılması suretiyle nasıl ayağa kaldırıldığını gördük.

"LAHEY ADALET DİVANI'NA GİTMEK LAZIM"

Tabii burada en önemli şey su. Su konusunda da kısa zaman içerisinde barajı yapmak suretiyle sorunlarını da giderecek ve böylece bu tarlalarda tarımda atılacak adımlarda ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler ki hakikaten bizim de gördüğümüz bu. Tarımda hakiki neticeler, hasadın alınabileceğini gördük. Saman balyalarını aslında oradaki dizilişi bize o neticeyi gösteriyor. Biz de koltuk olarak saman balyalarında toplantıyı yaptık. Mayınların yerini artık bunlar almış vaziyette. Öyle zannediyorum ki bir yıl sonra geldiğimiz de Cebrail Yolu'nun çok farklı bir hale geleceğini düşünüyorum. Buraları ne hale getirmişler.Ermeni işgali döneminde Karabağ'a verilen zarar konusunu Lahey Adalet Divanı'na getirerek tazminini istemek lazım. Bu suretle bunları köşeye sıkıştırmak lazım.

"AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYA HAZIRIZ"

Karabağ Eylem Planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız. Zaten dayanışma ile attığımız adımlar var. Çok daha önemli ve büyük projeleri gerçekleştirmeye hazırız. Artık bütün Karabağ'ın attığı bu adımlardan sonra korkuya yer yoktur. Emin adımlarla Azerbaycan yoluna devam ediyor. Azerbaycan, 44 günlük vatan muhaberesinde verilmeyen hakkını geri almıştır. Barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizin geleceğini inşa etmek yegane gayemizdir. Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor."

ALİYEV: TÜRKİYE BÖLGEDE SÖZ SAHİBİDİR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de, "Her yerde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları birlikte dalgalanıyor. Kimse bize karşı adaletsiz hareket etmek isterse bu faktörü ciddiye almalıdır. Dünyanın birçok ülkelerinde kriz yaşanıyor, sıkıntılar var. Türkiye ise dev projeler gerçekleştiriyor. Türkiye bölgede söz sahibidir, önemli güç merkezidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan iş birliği" ifadelerini kullandı.