Azerbaycan'da casusluktan 10 yıl hapis cezası alan Fransız Martin Ryan affedildi

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Azerbaycan'da casusluk suçundan 10 yıl hapse mahkum edilen Fransa vatandaşı Martin Ryan affedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, farklı suçlardan hapis cezasına çarptırılan 20 hükümlüye yönelik af kararı aldı. Hükümlerinin affedilmesine ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Fransa vatandaşı Ryan Martin Richard da yer aldı. Azerbaycan'da Fransa adına casusluk yapmakla suçlanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ryan, Aliyev tarafından imzalanan af kararı kapsamında affedildi.

Azerbaycan medyası, Ryan'ın Lankaran cezaevinden serbest bırakıldığını aktardı.

2023'te tutuklanmıştı

Fransa vatandaşı Martin Ryan'ın Fransa'nın dış istihbarat teşkilatı "Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSE)" çalışanları tarafından gizli iş birliğine dahil edildiği ve Azerbaycan'ın askeri kapasitesi, silah ve mühimmat tedariki, savunma iş birliği ile çeşitli ülkelerle ilişkilerine ilişkin bilgileri toplamakla görevlendirildiği belirtilmişti.

Ryan, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından 4 Aralık 2023'te tutuklanmış, Bakü Ağır Ceza Mahkemesinin 16 Mart 2026 tarihli kararıyla casusluk suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı