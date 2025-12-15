Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Azerbaycan'da geniş kapsamlı af yasası

Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 binden fazla kişiyi kapsaması planlanan af yasası taslağını Milli Meclis'e sundu. Taslak, savaş dönemi ve terörle mücadele operasyonlarına katılanların yanı sıra belirli gruplardaki kişilerin ceza affını içeriyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 binden fazla kişiyi kapsaması öngörülen af yasası taslağını, Azerbaycan Milli Meclisi'ne sundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "anayasa ve egemenlik yılı" kapsamında ülke egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve Anayasa'nın hukuki üstünlüğünün tüm topraklarda sağlanmasının halkın en büyük tarihi zaferi olduğunu vurgulayarak, af ilan edilmesi yönünde girişimde bulundu. Aliyev, 20 binden fazla kişiyi kapsaması öngörülen af yasası taslağını, Azerbaycan Milli Meclisi'ne sundu. Af yasası taslağına göre, Karabağ Savaşı ile 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu da dahil Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması uğrunda yürütülen muharebe faaliyetlerine katılmış kişilerin, bu operasyonlarda hayatını kaybetmiş ya da kayıp olan kişilerin yakın akrabalarının, Ermenistan'ın sivil halka karşı askeri provokasyonu sonucunda engelli statüsü kazanmış kişilerin, bunun yanı sıra kadınların, 60 yaşını doldurmuş kişilerin, suçu işlerken reşit olmayanların ve diğer kişilerin cezalardan veya cezai sorumluluktan muaf tutulmaları öngörülüyor.

Taslağa göre, kamu güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye atmayan veya daha az ciddi nitelikteki suçlardan ve ihmal sonucu işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına çarptırılan kişilerin cezaevinden tahliye edilmesi veya cezalarının tamamlanmamış kısmı azaltılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından Milli Meclis'e sunulan af yasası taslağının kabul edilmesi durumunda kişi sayısı ve tahliye edilecek mahkum sayısı bakımından en büyük af olması bekleniyor. Planlanan af yasasının toplamda 20 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor. Bunlardan 5 binden fazla mahkumun tahliye edileceği, 3 binden fazla kişinin cezasının indirileceği, 7 binden fazla mahkumun özgürlük kısıtlamasından kurtulacağı, yaklaşık 4 bin mahkumun hapis cezası dışındaki diğer cezalardan veya şartlı tahliyelerden kurtulacağı ve binden fazla kişinin de cezai sorumluluktan kurtulacağı öngörülüyor. - BAKÜ

