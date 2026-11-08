Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu sarsmak isteyenler niyetlerine ulaşamayacak. Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyiz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz sarsılmazdır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu sarsmak isteyenler niyetlerine ulaşamayacak. Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyiz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı