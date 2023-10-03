Ayşenur Arslan hakkında terör örgütü propagandası suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşenur Arslan'ın Ankara'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin sarf ettiği sözler nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında Ankara'da meydana gelen terör saldırısına yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin Ayşenur Arslan hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

2 Ekim tarihinde bir televizyon kanalında Ayşenur Arslan, 1 Ekim'de Ankara'da meydana gelen ve Emniyet Genel Müdürlüğü önünde silahlı terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik yayın yapmıştı.

Arslan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu saldırıya yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle şüpheli Arslan hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL