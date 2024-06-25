Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt: 3-5 çapulcu bu isimler olsa gerek

Ankara'da suikast sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Sinan Ateş davasını kastederek "Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.

MHP'li isimlerin fotoğraflarıyla Bahçeli'nin videosunu alıntılayan Ateş, "'Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız' diyerek işaret edilen 'üç beş çapulcu' aşağıdaki isimler olsa gerek. Çünkü 1 Temmuz günü Sincan'da Sinan Ateş suikastine ilişkin siyasi cinayet davasında yargılanacak olanlar bunlar" paylaşımını yaptı. Ateş'in paylaştığı fotoğraflarda Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in yer aldığı görüldü.

"DURUŞMAYA SADECE AVUKATLAR KATILACAK"

Öte yandan; grup toplantısında konuşan Bahçeli, 1 Temmuz'daki duruşmaya sadece avukatlarının katılacağını söyledi. MHP lideri, "Bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim. MHP ile Ülkü Ocakları'nı bağlantısı olmayan cinayet ile suçlayanlara hakkımı helal etmeyeceğim, hesaplaşacağım" dedi.