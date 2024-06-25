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Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt: 3-5 çapulcu bu isimler olsa gerek

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında, Sinan Ateş davasına ilişkin "Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız" sözlerini sarf etti. Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP'li isimlerin yer aldığı fotoğraflar paylaşarak Bahçeli'ye sert bir yanıt verdi: "'Üç beş çapulcu' bu isimler olsa gerek".

Ankara'da suikast sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Sinan Ateş davasını kastederek "Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.

MHP'li isimlerin fotoğraflarıyla Bahçeli'nin videosunu alıntılayan Ateş, "'Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız' diyerek işaret edilen 'üç beş çapulcu' aşağıdaki isimler olsa gerek. Çünkü 1 Temmuz günü Sincan'da Sinan Ateş suikastine ilişkin siyasi cinayet davasında yargılanacak olanlar bunlar" paylaşımını yaptı. Ateş'in paylaştığı fotoğraflarda Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in yer aldığı görüldü.

Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt: 3-5 çapulcu bu isimler olsa gerek

"DURUŞMAYA SADECE AVUKATLAR KATILACAK"

Öte yandan; grup toplantısında konuşan Bahçeli, 1 Temmuz'daki duruşmaya sadece avukatlarının katılacağını söyledi. MHP lideri, "Bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim. MHP ile Ülkü Ocakları'nı bağlantısı olmayan cinayet ile suçlayanlara hakkımı helal etmeyeceğim, hesaplaşacağım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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MHP'li kaynaklar 'Ciddi bir sorun yok' diyor ama Bahçeli'nin görüntüsü sevenlerini korkuttu

MHP'li kaynaklar "Ciddi bir sorun yok" diyor ama Bahçeli'nin görüntüsü sevenlerini korkuttu
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Yorumlar (13)

Buğra Er:

HELAL OLSUN YİĞİT KADINMIŞ

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Murat Celik:

kime göre! CHPDEM e göre mi? Aysecik 28 de milletvekili isinmalari tamamladi

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yanıt9
VEFA:

Ayşe Ateş hanım, Vatandaş isterse millevekili de olur, Cumhurbaşkanı da olur! Olanlardan fazlası var. Eksiği yok! Sana ne oluyor! Zoruna mı gitti! Öngörünüzün dışına mı çıktı!..

yanıt1
yanıt0
dikduran adam:

bu sinan davasımı nedir sıktı artık herkes şov peşinde

28
126
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VEFA:

Düşünmene hiç gerek yok. Sen dik durmaya devam et, enseyi karartma. Bu işte basamak basamak ilerlenip herşey açığa çıkarılacak, az kaldı vakti pek yakındır.

yanıt62
yanıt9
Hasan Turk:

Evinde makarna varsa sen karisma rahatina bak.dik dur.

yanıt27
yanıt4
Bilal Yildiz:

Kapak

122
11
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VEFA:

Ayşe Ateş herşeyi biliyor. Her doğruyu her yerde söylenmez mantığı ile ZAMANINI BEKLİYOR. Mevcut durum ve gidişat da bu zamanın bir hayli yaklaştığını gösteriyor. İşte bütün telaş bundandır....

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13
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Mehmet Turgut:

Sinan Ateş Davası Uğruna Şehit Edildi Yapanlardan Allah Sorsun İnşAllah

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5
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Yasar Unal:

Bravo kardeşim. Sinan Ateş'i unutturma lütfen.

15
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