AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımının bloke edilmesi talebini reddetti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Mayıs'taki seçimlere katılmayan HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebi, AYM tarafından reddedildi. Kararda, siyasi partilerin mali denetimi öncesinde partilerin belli bir gelirinin hukuka uygunluğu hususunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara ilişkin ilgili idarelerce genel hükümlere göre işlem yapılabilmesine engel bulunmadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmayan Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talepli başvurusu üzerine verdiği "karar verilmesine yer olmadığına" yönelik hükmün gerekçesi açıklandı.

AYM'nin internet sitesinde yayımlanan gerekçeli kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen devlet yardımına tedbiren bloke konulmasına ve yapılmışsa harcamayla birlikte söz konusu yardımın partiden veya harcamayı yapanlardan tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesine yönelik talebinin incelendiği belirtildi.

Kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Söz konusu talebin Halkların Demokratik Partisi'ne karşı açılan kapatma davası ile ilgisinin bulunmadığı ve siyasi partilerin mali denetimi kapsamında yapıldığı, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'nda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bu konuda görev ve yetki veren herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, siyasi partilerin mali denetimine ilişkin usul ve esasların yer aldığı kanuni düzenlemelere göre ilgili yıl mali denetim süreci başlamadığından bu aşamada iddiaların Anayasa Mahkemesince incelenebilmesinin mümkün olmadığı ve Anayasa Mahkemesince yapılacak siyasi partilerin mali denetimi öncesinde partilerin belli bir gelirinin hukuka uygunluğu hususunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara ilişkin ilgili idarelerce genel hükümlere göre işlem yapılabilmesine engel bulunmadığı ve bu işlemlere karşı yargı yollarının açık olduğu anlaşıldığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına 19 Haziran 2023'te oy birliğiyle karar verilmiştir."