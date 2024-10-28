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Ayhan Gider, Ayvacık'ta Muhtarlarla Toplandı

Ayhan Gider, Ayvacık'ta Muhtarlarla Toplandı
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ayvacık ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm müjdeleri verdi.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ayvacık ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ayvacık Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Yılmaz Ak, Ayvacık İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık ve ilçeye bağlı köy muhtarları katıldı. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve isteklerini dinledi. Köy muhtarlarından gelen talep ve öneriler hakkında da görüşen Gider, köylerin sıkıntılarının çözümü noktasında çalışmaların yapılacağının müjdesini verdi. Köylerde yaşanan su sıkıntısının da farkında olduklarını ifade eden Gider, baraj ve göletlerden arıtılmış suyun köylere ulaşması noktasında çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Köy muhtarlarının tek tek isteklerini dinleyerek cevaplandıran Gider'e muhtarlar teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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