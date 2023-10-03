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Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ağırladı

Aydın Valisi Canbolat, İl Müftüsü Hasan Güneş'ten İl Müftülüğü'nün çalışmaları ve '2023 yılı Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' hakkında bilgi aldı. Vali Canbolat, İl Müftülüğü koordinesinde yapımı devam eden Aydın Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu inşaatında incelemelerde bulundu. İl Müftüsü Güneş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Vali Canbolat'a teşekkür etti.