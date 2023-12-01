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Aydın'da Jandarma Ekipleri Denetim Yaptı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kimlik bildirim sistemi ve kiralık araç bildirim sistemi kontrolü için yapılan denetimlerde 3 bin 699 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi.

Aydın'da jandarma ekipleri yaptıkları denetimde 3 bin 699 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu kapsamındaki yerlerin kimlik bildirim sistemi (KBS) ve kiralık araç bildirim sistemi (KABS) kontrolüne yönelik 64 ekip, 203 personel ile denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 3 bin 699 şahıs sorgusu yapıldı. 1027 araç/sürücü kontrol edilirken, 33 araç/sürücüsüne idari yaptırım uygulanarak bir araç trafikte men edildi. Çalışmada 269 umuma açık yer, 3 AVM, 60 metruk bina, 79 okul çevresi, 69, park-bahçe kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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