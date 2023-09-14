Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İstanbul'a atandı

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde yürüttüğü çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ise bir çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı başarırken, 2020 yılında göreve geldiği Aydın'da hizmet süresini doldurdu. Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden Aydın'a gelen müdür Turan'ın yeni görev yeri de belli oldu. Müdür Turan, Aydın'daki 3 yıllık görev süresinin ardından İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atandı. Turan'dan boşalacak koltuğa kimin oturacağı ise henüz netlik kazanmadı. - AYDIN