Avrupa Konseyi 4. Zirvesi İzlanda'da başladı

Avrupa Konseyi'nin 2 gün sürecek 4'üncü zirvesi İzlanda'da başladı.

Merkezi Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan Avrupa Konseyi'nin 4'üncü zirvesi dönem başkanı İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te başladı. 2 gün sürecek zirvede 46 ülkenin temsilcilerinin ana gündem maddelerinin Ukrayna- Rusya Savaşı ve çevre konuları olacağı ifade edildi. Zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yürüttüğü askeri faaliyetler sonucu ortaya çıkan insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin gündeme getirileceği aktarıldı.

Basında yer alan haberlerde, zirve kapsamında Rusya'ya karşı uluslararası yargılama ve cezalandırma konularında daha dinamik ve hızlı bir mekanizma kurulmak istendiği, ancak üye ülkeler arasında bu konuda bir görüş birliği olmadığı kaydedildi.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay temsil edecek. - REYKJAVİK